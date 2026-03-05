Justiça alemã condena sírio a 13 anos de prisão por ataque em memorial do Holocausto

Um tribunal de Berlim condenou nesta quinta-feira (5) um sírio a 13 anos de prisão por esfaquear um turista espanhol no monumento do Holocausto da capital alemã.

O acusado de 20 anos, identificado como Wassim Al M., foi considerado culpado de tentativa de assassinato, lesões corporais graves e tentativa de integrar uma organização terrorista, informou o tribunal.

O ataque ocorreu em fevereiro de 2025 no Monumento aos Judeus da Europa Assassinados e provocou intenso debate sobre migração poucos dias antes das eleições gerais na Alemanha.

A juíza Doris Husch afirmou que Wassim Al M. cometeu o crime "em nome do Estado Islâmico".

Em declaração anterior ao julgamento, o tribunal indicou que o acusado pretendia "atacar uma pessoa de fé judaica".

A vítima, de 30 anos na época, é natural de Bilbao, no País Basco, e visitava o memorial com dois amigos. Ele conseguiu fugir, mas pouco depois perdeu a consciência e desmaiou.

Durante o julgamento, Wassim Al M. confessou o crime e afirmou que atuou por acreditar cumprir uma missão religiosa. Os promotores afirmaram que ele havia "internalizado a ideologia do Estado Islâmico", rejeitado o modo de vida ocidental e acreditava que deveria travar uma guerra santa contra os infiéis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-fec/jsk/jj/ahg/avl/lm/fp