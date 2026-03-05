Rússia diz que Irã não pediu ajuda militar
O Irã não pediu ajuda militar à Rússia, sua aliada, desde que Israel e Estados Unidos começaram a atacar a República Islâmica no sábado passado, informou o Kremlin nesta quinta-feira.
"Neste caso, não houve solicitações por parte do Irã", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva, ao ser questionado se a Rússia pretende fornecer armas ao país aliado.
