Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia diz que Irã não pediu ajuda militar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 07:37

compartilhe

SIGA

O Irã não pediu ajuda militar à Rússia, sua aliada, desde que Israel e Estados Unidos começaram a atacar a República Islâmica no sábado passado, informou o Kremlin nesta quinta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Neste caso, não houve solicitações por parte do Irã", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva, ao ser questionado se a Rússia pretende fornecer armas ao país aliado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jj/erl/avl/fp-jc

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay