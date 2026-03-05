França autoriza presença de aviões americanos em suas bases no Oriente Médio
A França autorizou a presença de aviões americanos em suas bases no Oriente Médio, cenário da guerra travada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, anunciou nesta quinta-feira (5) à AFP o Estado-Maior francês.
"No âmbito de nossas relações com os Estados Unidos, autorizamos a presença temporária dos aviões americanos em nossas bases" na região, declarou uma porta-voz do Estado-Maior, confirmando uma informação do canal LCI.
"Os aviões contribuem para a proteção de nossos parceiros no Golfo", disse.
