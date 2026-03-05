Drone iraniano atinge aeroporto no Azerbaijão

Um drone lançado a partir do território iraniano atingiu um prédio em um aeroporto do enclave de Nakhichevan, no Azerbaijão, informou a imprensa local nesta quinta-feira.

Dois drones entraram no país a partir do Irã, e um deles explodiu no aeroporto de Nakhichevan, um enclave azeri situado entre a Armênia, a Turquia e o Irã, informou a publicação Report, sem revelar mais detalhes.

