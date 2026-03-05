Assine
Líder norte-coreano supervisiona testes militares

05/03/2026 06:13

O líder norte-coreano Kim Jong Un anunciou que Pyongyang está equipando sua Marinha com armas nucleares, ao supervisionar nesta semana os testes de um destróier apresentado como "ultramoderno", informou a imprensa estatal. 

"O armamento da Marinha com armas nucleares avança de maneira satisfatória", disse Kim, segundo a agência oficial KCNA. 

O dirigente celebrou uma "mudança radical" na defesa da "soberania marítima" do país, algo que o país não havia conseguido "em meio século".

Os testes, que incluem o lançamento de um míssil de cruzeiro mar-terra, foram executados pouco depois do congresso quinquenal do Partido Comunista.

Durante o evento, Kim reiterou o compromisso com o fortalecimento do potencial militar do país — dotado de armas nucleares — e prometeu responder com força a qualquer ameaça.

Os testes também foram organizados pouco após o início da guerra dos Estados Unidos de Israel contra o Irã, com o objetivo, entre outros, de destruir o programa atômico de Teerã e seu programa de mísseis.

Na terça-feira (3), Kim inspecionou um navio da classe "Choe Hyon", um dos dois que entraram em serviço no ano passado, no momento em que a Coreia do Norte busca reforçar suas capacidades navais.

Na quarta-feira (4), ele supervisionou o lançamento do míssil, que foi executado com "sucesso", segundo a KCNA.

Tópicos relacionados:

armamento coreianorte diplomacia eua ira israel nuclear

