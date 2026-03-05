Assine
Internacional

João Fonseca vence belga na estreia em Indian Wells

AFP
AFP
05/03/2026 06:01

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Indian Wells, ao superar o belga Raphael Collignon por 2-0 na noite de quarta-feira.

Fonseca, número 35 da ATP, superou Collignon (77) com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 em uma hora e 42 minutos.

O carioca, de 19 anos, enfrentará na segunda rodada o russo Karen Khachanov e terá a chance de avançar pela primeira vez à terceira rodada em Indian Wells.

Khachanov, número 16 do ranking mundial, foi um dos tenistas que ficaram bloqueados no fim de semana em Dubai devido à guerra no Oriente Médio.

Segundo a imprensa russa, Khachanov estava entre os jogadores que conseguiram sair do emirado na terça-feira, através de Omã, e viajar para os Estados Unidos. 

No ano passado, Fonseca disputou o torneio de Indian Wells pela primeira vez e foi eliminado na segunda rodada pelo britânico Jack Draper, que conquistou o título.

Neste ano, o brasileiro quer reencontrar o rumo depois de um início de temporada decepcionante em que, afetado por problemas nas costas, sofreu eliminações precoces no Aberto da Austrália e no Rio Open.

Na partida contra Collignon, Fonseca mostrou mais uma vez seu enorme potencial, em particular o poderoso forehand, e mostrou personalidade para forçar uma quebra providencial quando o belga vencia por 6/5 e sacava para fechar o primeiro set.

Ele dominou o tiebreak e depois conseguiu uma quebra no início do segundo set para fechar a segunda parcial diante do apoio entusiasmado dos torcedores brasileiros.

Tópicos relacionados:

2026 atp indianwells masters tenis usa wta

