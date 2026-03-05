Assine
Nepal inicia eleições cruciais seis meses após revolta da Geração Z

PM
05/03/2026 00:01

compartilhe

SIGA

O Nepal realizava nesta quinta-feira (5) eleições legislativas cruciais, marcadas por um embate entre a velha classe política e um movimento juvenil poderoso, que promoveu há seis meses uma revolta que levou à queda do governo.

Entre os principais candidatos estão um ex-ministro forçado a renunciar em setembro e um rapper que buscou atrair o voto dos mais jovens.

As seções foram abertas no começo do dia na capital, Katmandu, e na cidade de Jhapa, leste do país. Cerca de 19 milhões de eleitores foram convocados a eleger o sucessor do governo interino nomeado após a revolta de setembro, na qual 77 pessoas morreram e o parlamento e dezenas de prédios oficiais foram incendiados.

Liderados por jovens unidos sob a bandeira da Geração Z, os protestos começaram como uma manifestação contra uma breve proibição das redes sociais, e foram alimentados pelo descontentamento geral com a corrupção e a situação econômica.

A chefe do governo interino, Sushila Karki, pediu que a população vote "sem medo algum". Milhares de soldados e policiais foram mobilizados nas seções eleitorais.

Helicópteros transportaram o material eleitoral para as regiões montanhosas nevadas do país. "Estamos cheios de esperança", resumiu Sashi Gurung, 33, que aguardava para votar em Katmandu.

