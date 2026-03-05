Primeiro voo charter retira americanos da guerra no Oriente Médio

Washington anunciou nesta quarta-feira (4) que um primeiro voo charter partiu do Oriente Médio, região de onde mais de 17.500 americanos retornaram por causa da guerra desencadeada contra o Irã por Estados Unidos e Israel.

O Departamento de Estado indicou que o primeiro voo charter saiu da região na quarta-feira, mas não deu detalhes, ao alegar motivos operacionais.

"O número de voos será incrementado em toda a região", indicou o departamento em comunicado, no qual pediu aos americanos em Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita que se inscrevam pela internet.

Apenas na terça-feira, cerca de 8.500 americanos retornaram a seu país, declarou o subsecretário de Estado Dylan Johnson.

O Departamento de Estado enfrenta críticas de viajantes e legisladores por não oferecer vias mais rápidas para sair da região depois que Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra no sábado com um ataque conjunto contra o Irã.

Desde então, o Irã lançou ataques com mísseis e drones por toda a região, com a intenção de semear o caos nas habitualmente estáveis monarquias árabes do Golfo.

Johnson indicou que o Departamento de Estado tinha oferecido assistência a quase 6.500 pessoas, mas a maioria dos americanos saiu por conta própria e praticamente todos através de voos comerciais.

Os Estados Unidos aconselharam seus cidadãos a deixarem imediatamente todo o Oriente Médio, desde o Egito até o leste, apesar de o tráfico aéreo na região ter diminuído drasticamente.

