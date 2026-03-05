Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Primeiro voo charter retira americanos da guerra no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 00:01

compartilhe

SIGA

Washington anunciou nesta quarta-feira (4) que um primeiro voo charter partiu do Oriente Médio, região de onde mais de 17.500 americanos retornaram por causa da guerra desencadeada contra o Irã por Estados Unidos e Israel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Departamento de Estado indicou que o primeiro voo charter saiu da região na quarta-feira, mas não deu detalhes, ao alegar motivos operacionais.

"O número de voos será incrementado em toda a região", indicou o departamento em comunicado, no qual pediu aos americanos em Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita que se inscrevam pela internet.

Apenas na terça-feira, cerca de 8.500 americanos retornaram a seu país, declarou o subsecretário de Estado Dylan Johnson.

O Departamento de Estado enfrenta críticas de viajantes e legisladores por não oferecer vias mais rápidas para sair da região depois que Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra no sábado com um ataque conjunto contra o Irã.

Desde então, o Irã lançou ataques com mísseis e drones por toda a região, com a intenção de semear o caos nas habitualmente estáveis monarquias árabes do Golfo.

Johnson indicou que o Departamento de Estado tinha oferecido assistência a quase 6.500 pessoas, mas a maioria dos americanos saiu por conta própria e praticamente todos através de voos comerciais.

Os Estados Unidos aconselharam seus cidadãos a deixarem imediatamente todo o Oriente Médio, desde o Egito até o leste, apesar de o tráfico aéreo na região ter diminuído drasticamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct/dw/mvl/nn/rpr

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay