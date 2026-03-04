Catar anuncia evacuação nos arredores da embaixada dos EUA

O Catar começou a evacuar moradores da capital que vivem nas imediações da embaixada dos Estados Unidos, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (5, data local), após ataques iranianos atingirem o país do Golfo.

"As autoridades competentes estão evacuando os moradores que vivem nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos como medida de precaução temporária", publicou a pasta na rede social X.

