Catar anuncia evacuação nos arredores da embaixada dos EUA
O Catar começou a evacuar moradores da capital que vivem nas imediações da embaixada dos Estados Unidos, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (5, data local), após ataques iranianos atingirem o país do Golfo.
"As autoridades competentes estão evacuando os moradores que vivem nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos como medida de precaução temporária", publicou a pasta na rede social X.
