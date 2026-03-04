Bia Haddad e Badosa são eliminadas na estreia em Indian Wells

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada nesta quarta-feira (4) em sua estreia no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, pela espanhola Jessica Bouzas, que venceu com parciais de 6-1, 6-7 (5/7) e 6-1.

Bouzas, que enfrentará a tcheca Linda Noskova na próxima rodada, resistiu à tentativa de reação da paulista e conquistou sua primeira vitória no deserto da Califórnia.

Bia Haddad, por outro lado, continua a ter dificuldades neste início de ano. Apoiada por um grande número de torcedores nas arquibancadas, a brasileira teve um desempenho fraco no saque e converteu apenas um dos seus oito break points.

A paulistana de 29 anos, que já figurou entre as 10 melhores do mundo e atualmente ocupa a 67ª posição no ranking, venceu apenas uma das sete partidas que disputou em 2026.

Mais cedo, a espanhola Paula Badosa foi a primeira tenista de destaque a ser eliminada. Com as cabeças de chave descansando até a segunda rodada, Badosa foi a primeira a jogar na quadra central do torneio no deserto californiano, onde foi campeã em 2021.

A espanhola retornava às quadras após desistir duas semanas atrás em Dubai. Com uma atuação irregular, acabou sendo uma presa fácil para a cazaque Yulia Putintseva.

A jogadora catalã, que despencou para a 106ª posição no ranking mundial, perdeu para Putintseva (76ª) com parciais de 6-4 e 6-2 em uma hora e 23 minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ag/aam