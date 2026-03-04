Técnico Leonardo Jardim assume no lugar de Filipe Luís no Flamengo

O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo, anunciou o clube carioca nesta quarta-feira (4), após a demissão inesperada de Filipe Luís, que levou a equipe aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores no ano passado.

Jardim, de 51 anos, estava disponível desde que deixou o Cruzeiro em meados de dezembro. Ao sair do clube de Belo Horizonte, ele declarou que estava se afastando para cuidar da sua saúde mental.

"Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim. O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027", informou o time rubro-negro em suas redes sociais.

O treinador europeu, que será acompanhado pelos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias, comandou seu primeiro treino nesta quarta-feira e será apresentado oficialmente na quinta.

A demissão de Filipe Luís foi anunciada na madrugada de terça, logo após a goleada de 8 a 0 do Flamengo sobre o Madureira, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, que garantiu a vaga na final de domingo contra o Fluminense.

Contudo, um início de temporada difícil selou o destino do ex-jogador de Atlético de Madrid, Chelsea e do próprio Flamengo.

"Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi histórico", publicou Filipe Luís em uma mensagem de despedida no Instagram.

- Campeão de liga em quatro países -

Jardim assume o comando de uma equipe forte que perdeu os dois primeiros torneios que almejava em 2026.

O Flamengo foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na Supercopa do Brasil e, em seguida, perdeu a Recopa Sul-Americana para o modesto Lanús por 3 a 2 no Maracanã, no jogo de volta, após perder por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina.

Sob o comando de Jardim, o Cruzeiro chegou a brigar pelo título do Brasileirão na temporada anterior, mas perdeu fôlego na reta final.

A 'Raposa' terminou em terceiro lugar, atrás de Flamengo e Palmeiras, e garantiu uma vaga na Copa Libertadores de 2026.

Jardim, que havia chegado ao clube de Belo Horizonte em fevereiro de 2025, também enfrentou uma situação pessoal difícil, com problemas de saúde de um familiar.

O treinador português, nascido na Venezuela, comandou o Monaco em duas passagens, tendo como ponto alto o título do Campeonato Francês na temporada 2016-2017, com o atacante colombiano Falcao e um jovem Kylian Mbappé como destaques.

Ele também conquistou títulos na Grécia com o Olympiacos, na Arábia Saudita com o Al-Hilal e nos Emirados Árabes Unidos com o Shabab Al-Ahli.

Com o Al-Hilal, ele também conquistou o troféu da Liga dos Campeões da Ásia.

Sua carreira como treinador começou nos modestos clubes portugueses Associação Desportiva da Camacha e Chaves. Se consolidou no Beira-Mar e no Braga, e depois comandou o tradicional Sporting de Lisboa.

- Final triste para uma era de ouro -

Em dezembro do ano passado, Filipe Luís renovou seu contrato com o Flamengo até o fim da temporada de 2027, após semanas de incerteza devido a divergências financeiras.

Sob seu comando, o rubro-negro carioca disputou 101 partidas, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas.

Ele conquistou cinco títulos em 18 meses em sua primeira experiência como técnico profissional, após assumir o cargo com a saída de Tite, ex-técnico da seleção brasileira, mas não conseguiu superar o início turbulento de 2026.

Jogadores do Flamengo dedicaram mensagens emocionadas ao treinador.

"Queria te agradecer por tudo que você fez para me trazer de volta" ao Flamengo, publicou Lucas Paquetá, contratado este ano por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) junto ao West Ham em uma transferência recorde para o futebol sul-americano. "Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo pra todos nós", acrescentou o meio-campista.

Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique e outros jogadores também se manifestaram nas redes sociais.

Filipe Luís jogou pelo Flamengo de 2019 até sua aposentadoria em 2023, período em que conquistou duas Libertadores.

Após a demissão, mais um exemplo da frágil paciência dos dirigentes de clubes brasileiros, apenas três técnicos da primeira divisão permanecem em seus cargos há mais de um ano: Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia e Gilmar Dal Pozzo na recém-promovida Chapecoense.

erc/ffb/raa/aam/rpr