Leverkusen vence Hamburgo (1-0) em jogo adiado e é sexto na Bundesliga
Um gol de Christian Kofane no segundo tempo garantiu a vitória do Bayer Leverkusen por 1 a 0 sobre o Hamburgo, aproximando a equipe da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Bundesliga nesta quarta-feira (4).
Em uma partida originalmente marcada para janeiro, mas adiada devido às tempestades de inverno, Kofane recebeu um passe de Ibrahim Maza e finalizou de primeira, aos 73 minutos de jogo.
A vitória deixou o Leverkusen (6º) a três pontos do Stuttgart (4º), que enfrentará o Arsenal nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
"Poderíamos ter liquidado a partida mais cedo", disse o técnico do Leverkusen, Kasper Hjulmand, em entrevista à Sky. "Estamos felizes com a vitória, mas faltou apenas um gol. Um ou dois gols".
O Hamburgo ocupa a 11ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.
O Leverkusen, assolado por lesões, chegou à partida desta quarta-feira com vários desfalques, sendo que seis titulares.
Após se estabilizar com a reformulação do elenco no verão europeu, o time, vencedor de uma 'dupla coroa' na temporada 2023–24, entrou em uma má fase em que obteve apenas uma vitória nos últimos quatro jogos do campeonato, sentindo o peso dos desfalques.
Houve poucas chances de gol no primeiro tempo, com o recém-promovido Hamburgo se defendendo com firmeza.
O Leverkusen chegou a balançar a rede aos 68 minutos, mas o gol foi anulado devido a um toque de mão do zagueiro Edmond Tapsoba.
Cinco minutos depois, Maza lançou a bola por entre a defesa do Hamburgo, e Kofane finalizou com precisão para fazer 1 a 0.
O jogador emprestado pelo Tottenham, Luka Vuskovic, teve uma chance de ouro para garantir um ponto no final da partida, mas chutou à queima-roupa direto para as mãos do goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich, e cabeceou o rebote por cima do travessão.
