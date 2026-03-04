Arsenal vence na visita ao Brighton (1-0) e aumenta vantagem sobre City, que empata com Forest

O líder Arsenal garantiu sua terceira vitória consecutiva na Premier League com um triunfo por 1 a 0 fora de casa diante do Brighton, nesta quarta-feira (4), pela 29ª rodada, ampliando para sete pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, que empatou em 2 a 2 em casa com o Nottingham Forest.

O City, no entanto, tem um jogo a menos que os 'Gunners', e as duas equipes ainda se enfrentarão na reta final da temporada, no dia 19 de abril, pela 33ª rodada.

Em sua partida contra o Brighton, o Arsenal manteve sua sequência de vitórias graças a um gol de Bukayo Saka, capitão da equipe na ausência do lesionado Martin Odegaard.

O ponta-direita inglês marcou com um chute potente da entrada da área, que foi desviado pelo camaronês Carlos Baleba, o suficiente para enganar o goleiro holandês Bart Verbruggen.

Esse goi foi marcado aos 9 minutos de jogo, e o placar não se alterou mais com o Arsenal administrando bem para garantir os três pontos.

Com 67 pontos na tabela, o Arsenal, que vinha de vitórias em dois clássicos londrinos, contra Tottenham e Chelsea, continua dando passos firmes rumo ao que poderá ser seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004.

O Manchester City (2º colocado, com 60 pontos), que havia vencido seus quatro jogos anteriores, não conseguiu acompanhar o ritmo do líder ao empatar em 2 a 2 com o Nottingham Forest, time que ocupa a 17ª posição.

O time de Pep Guardiola começou bem, abrindo o placar logo aos 31 minutos com um gol de Antoine Semenyo, que aproveitou uma ótima oportunidade após um passe do francês Rayan Cherki.

O Forest empatou no início do segundo tempo (56') com um gol de Morgan Gibbs-White, que passou a bola por entre as pernas de Ruben Dias, um lance que o goleiro Gianluigi Donnarumma não conseguiu antecipar.

Em um escanteio, o espanhol Rodri colocou o City novamente em vantagem (62'), mas o Nottingham Forest empatou mais uma vez 14 minutos depois com um gol de Elliot Anderson (76').

Os 'Citizens' pressionaram incansavelmente nos minutos finais, cientes de que o empate seria um revés significativo na disputa pelo título, mas o zagueiro brasileiro Murillo impediu a vitória do time da casa nos último lance (90'+9).

- Chelsea goleia com hat-trick de João Pedro -

Entre os demais jogos do dia, o destaque ficou por conta do atacante brasileiro João Pedro, que marcou três gols na vitória do Chelsea (5º) por 4 a 1 sobre o Aston Villa (4º), fora de casa.

Com esse resultado, os 'Blues' reduziram para três pontos a diferença em relação ao Villa, atualmente na última posição que classifica para a Liga dos Campeões. No entanto, o quinto lugar praticamente garante uma vaga na principal competição europeia na próxima temporada, dado o bom desempenho dos clubes ingleses nas competições europeias desta temporada.

Na artilharia, João Pedro tem 14 gols e ocupa a quarta posição, embora ainda esteja bem atrás do líder, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City (22).

Já o Manchester United sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico Michael Carrick, ao cair diante do Newcastle por 2 a 1, mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo.

Os 'Magpies' abriram o placar no St James' Park nos acréscimos do primeiro tempo com Anthony Gordon cobrando pênalti (45'+6), mas o United conseguiu empatar ainda antes do intervalo com o volante brasileiro Casemiro (45'+9).

Com o meia-atacante Jacob Ramsey expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo, o Newcastle não se abalou e voltou pressionanto na segunda etapa até ser recompensado com o gol de William Osula (90') na reta final.

Esta foi a primeira derrota do Manchester United em oito jogos desde a chegada de Carrick. O time de Old Trafford está na terceira posição com a mesma pontuação do Aston Villa, enquanto o Newcastle é o 12º.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 3 de março

Bournemouth - Brentford 0 - 0

Leeds - Sunderland 0 - 1

Everton - Burnley 2 - 0

Wolverhampton - Liverpool 2 - 1

Quarta-feira, 4 de março

Fulham - West Ham 0 - 1

Brighton - Arsenal 0 - 1

Manchester City - Nottingham 2 - 2

Aston Villa - Chelsea 1 - 4

Newcastle - Manchester United 2 - 1

Quinta-feira, 5 de março

(17h00) Tottenham - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 67 30 20 7 3 59 22 37

2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32

3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11

4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5

5. Chelsea 48 29 13 9 7 53 34 19

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1

9. Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2

10. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3

11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4

12. Newcastle 39 29 11 6 12 42 43 -1

13. Brighton 37 29 9 10 10 38 36 2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15

18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19

19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

