Arsenal vence na visita ao Brighton (1-0) e aumenta vantagem sobre City, que empata com Forest

04/03/2026 20:25

O líder Arsenal garantiu sua terceira vitória consecutiva na Premier League com um triunfo por 1 a 0 fora de casa diante do Brighton, nesta quarta-feira (4), pela 29ª rodada, ampliando para sete pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, que empatou em 2 a 2 em casa com o Nottingham Forest. 

O City, no entanto, tem um jogo a menos que os 'Gunners', e as duas equipes ainda se enfrentarão na reta final da temporada, no dia 19 de abril, pela 33ª rodada. 

Em sua partida contra o Brighton, o Arsenal manteve sua sequência de vitórias graças a um gol de Bukayo Saka, capitão da equipe na ausência do lesionado Martin Odegaard.

O ponta-direita inglês marcou com um chute potente da entrada da área, que foi desviado pelo camaronês Carlos Baleba, o suficiente para enganar o goleiro holandês Bart Verbruggen. 

Esse goi foi marcado aos 9 minutos de jogo, e o placar não se alterou mais com o Arsenal administrando bem para garantir os três pontos. 

Com 67 pontos na tabela, o Arsenal, que vinha de vitórias em dois clássicos londrinos, contra Tottenham e Chelsea, continua dando passos firmes rumo ao que poderá ser seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004.

O Manchester City (2º colocado, com 60 pontos), que havia vencido seus quatro jogos anteriores,  não conseguiu acompanhar o ritmo do líder ao empatar em 2 a 2 com o Nottingham Forest, time que ocupa a 17ª posição. 

O time de Pep Guardiola começou bem, abrindo o placar logo aos 31 minutos com um gol de Antoine Semenyo, que aproveitou uma ótima oportunidade após um passe do francês Rayan Cherki.

O Forest empatou no início do segundo tempo (56') com um gol de Morgan Gibbs-White, que passou a bola por entre as pernas de Ruben Dias, um lance que o goleiro Gianluigi Donnarumma não conseguiu antecipar. 

Em um escanteio, o espanhol Rodri colocou o City novamente em vantagem (62'), mas o Nottingham Forest empatou mais uma vez 14 minutos depois com um gol de Elliot Anderson (76').  

Os 'Citizens' pressionaram incansavelmente nos minutos finais, cientes de que o empate seria um revés significativo na disputa pelo título, mas o zagueiro brasileiro Murillo impediu a vitória do time da casa nos último lance (90'+9).

- Chelsea goleia com hat-trick de João Pedro -

Entre os demais jogos do dia, o destaque ficou por conta do atacante brasileiro João Pedro, que marcou três gols na vitória do Chelsea (5º) por 4 a 1 sobre o Aston Villa (4º), fora de casa.

Com esse resultado, os 'Blues' reduziram para três pontos a diferença em relação ao Villa, atualmente na última posição que classifica para a Liga dos Campeões. No entanto, o quinto lugar praticamente garante uma vaga na principal competição europeia na próxima temporada, dado o bom desempenho dos clubes ingleses nas competições europeias desta temporada.

Na artilharia, João Pedro tem 14 gols e ocupa a quarta posição, embora ainda esteja bem atrás do líder, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City (22).

Já o Manchester United sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico Michael Carrick, ao cair diante do Newcastle por 2 a 1, mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo.

Os 'Magpies' abriram o placar no St James' Park nos acréscimos do primeiro tempo com Anthony Gordon cobrando pênalti (45'+6), mas o United conseguiu empatar ainda antes do intervalo com o volante brasileiro Casemiro (45'+9).

Com o meia-atacante Jacob Ramsey expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo, o Newcastle não se abalou e voltou pressionanto na segunda etapa até ser recompensado com o gol de William Osula (90') na reta final.

Esta foi a primeira derrota do Manchester United em oito jogos desde a chegada de Carrick. O time de Old Trafford está na terceira posição com a mesma pontuação do Aston Villa, enquanto o Newcastle é o 12º.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Terça-feira, 3 de março

   Bournemouth - Brentford                        0 - 0

   Leeds - Sunderland                             0 - 1

   Everton - Burnley                              2 - 0

   Wolverhampton - Liverpool                      2 - 1

  

   Quarta-feira, 4 de março

   Fulham - West Ham                              0 - 1

   Brighton - Arsenal                             0 - 1

   Manchester City - Nottingham                   2 - 2

   Aston Villa - Chelsea                          1 - 4

   Newcastle - Manchester United                  2 - 1

  

   Quinta-feira, 5 de março

   (17h00) Tottenham - Crystal Palace                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 67  30  20   7   3  59  22  37

    2. Manchester City         60  29  18   6   5  59  27  32

    3. Manchester United       51  29  14   9   6  51  40  11

    4. Aston Villa             51  29  15   6   8  39  34   5

    5. Chelsea                 48  29  13   9   7  53  34  19

    6. Liverpool               48  29  14   6   9  48  39   9

    7. Brentford               44  29  13   5  11  44  40   4

    8. Everton                 43  29  12   7  10  34  33   1

    9. Bournemouth             40  29   9  13   7  44  46  -2

   10. Fulham                  40  29  12   4  13  40  43  -3

   11. Sunderland              40  29  10  10   9  30  34  -4

   12. Newcastle               39  29  11   6  12  42  43  -1

   13. Brighton                37  29   9  10  10  38  36   2

   14. Crystal Palace          35  28   9   8  11  30  34  -4

   15. Leeds                   31  29   7  10  12  37  48 -11

   16. Tottenham               29  28   7   8  13  38  43  -5

   17. Nottingham              28  29   7   7  15  28  43 -15

   18. West Ham                28  29   7   7  15  35  54 -19

   19. Burnley                 19  29   4   7  18  32  58 -26

   20. Wolverhampton           16  30   3   7  20  22  52 -30

