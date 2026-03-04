Toulouse vence Olympique de Marselha nos pênaltis e vai às semis da Copa da França
O Toulouse se classificou para as semifinais da Copa da França nesta quarta-feira (4) ao eliminar o Olympique de Marselha nos pênaltis em pleno estádio Vélodrome (4 a 3 após um empate em 2 a 2).
O Nice também avançou nas penalidades máximas, na visita ao Lorient, após um empate em 0 a 0.
Toulouse e Nice se juntam, assim, ao Strasbourg nas semifinais, que eliminou o Reims, da segunda divisão, na terça-feira.
O jogo mais aguardado desta fase, entre Lyon e Lens, atualmente terceiro e segundo colocados na Ligue 1, será disputado na quinta-feira.
O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nesta temporada na fase de 16-avos de final pelo seu vizinho, o Paris FC.
No jogo desta quarta-feira, o Olympique de Marselha abriu o placar com um pênalti convertido por Mason Greenwood logo aos 2 minutos, mas o Toulouse empatou com Yann Gboho pouco depois (13').
O brasileiro Igor Paixão recolocou a equipe marselhesa na frente no início do segundo tempo (56') e Charlie Cresswell empatou de novo para o Toulouse quatro minutos depois (60').
A partir de então o placar não mudou mais.
Nos pênaltis, o zagueiro argentino Leonardo Balerdi e o ponta-direita inglês Ethan Nwaneri desperdiçaram suas cobranças pelo Olympique de Marselha enquanto somente o meia venezuelano Cristian Casseres errou a sua pelo Toulouse.
Após ser eliminado na Liga dos Campeões, o OM depositava grandes esperanças nesta competição em que é o segundo clube com mais títulos (10). Apenas o Paris Saint-Germain o supera, com 16 taças.
A última vez em que o Olympique conquistou a Copa da França foi no distante ano de 1989.
--- Quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):
Terça-feira, 3 de março
(+) Strasbourg - Reims 2 - 1
Quarta-feira, 4 de março
Lorient - (+) Nice 0 - 0 (5 - 6 nos pênaltis)
Olympique de Marselha - (+) Toulouse 2 - 2 (3 - 4 nos pênaltis)
Quinta-feira, 5 de março
(17h00) Lyon - Lens
(+): classificado para a semifinal
