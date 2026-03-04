Real Sociedad elimina Bilbao e vai à final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid

Depois de vencer o Athletic Bilbao no jogo de ida da semifinal como visitante por 1 a 0, a Real Sociedad repetiu o placar jogando em casa nesta quarta-feira (4) e se classificou para a decisão da Copa do Rei da Espanha.

O adversário do time de San Sebastián na final do dia 18 de abril, em Sevilha, será o Atlético de Madrid, que na terça-feira eliminou o Barcelona.

A Real Sociedad tem dois títulos da Copa do Rei em sua história (1987 e 2020).

O primeiro foi derrotando o Atlético nos pênaltis e o segundo foi em uma final adiada para 2021 por conta da pandemia de covid-19, com a equipe superando justamente o Athletic Bilbao por 1 a 0 com um gol de pênalti de Mikel Oyarzabal, que também da marca dos 11 metros decidiu o confronto desta quarta-feira na reta final do segundo tempo (87')

O Bilbao, segundo maior vencedor da competição (24 títulos, o último em 2024), fica fora de seu torneio favorito e, depois de ter caído na primeira fase da Liga dos Campeões, tem apenas o Campeonato Espanhol a disputar até o final da temporada.

A partida desta quarta-feira na Reale Arena foi tensa e emocionante praticamente até o final.

A Real Sociedad tomou a iniciativa no primeiro tempo e as chances foram surgindo, mas quase sempre paravam nas mãos do goleiro Álex Padilla, titular no lugar de Unai Simón.

Depois do intervalo, o Bilbao, ainda sem sua estrela Nico Williams, não conseguiu balançar as redes, até que a Real Sociedad pôde respirar aliviada quando Oyarzabal decidiu o confronto nos minutos finais.

