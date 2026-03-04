Lazio e Atalanta empatam (2-2) na ida da semifinal da Copa da Itália
A Lazio, que chegou a ficar duas vezes em vantagem, e a Atalanta empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (4), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália.
Diante de sua torcida no Estádio Olímpico de Roma, os 'biancocelesti', sete vezes campeões do torneio, abriram o placar logo após o intervalo, quando o meio-campista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru encobriu o goleiro da Atalanta dentro da área (47').
Cinco minutos depois, a 'Dea' empatou com o meia croata Mario Pasalic, que aproveitou um erro do goleiro.
O mesmo cenário se repetiu no final da partida: o senegalês e campeão africano Boulaye Dia aproveitou uma falha da defesa para colocar sua equipe em vantagem (87'), mas a Atalanta conseguiu empatar dois minutos depois com um chute potente do meio-campista americano Yunus Musah.
Na outra semifinal, na noite de terça-feira, Como e Inter de Milão também empataram (0-0) em uma partida com poucas emoções.
Com esses resultados, tudo está em aberto para a grande final, que será disputada no dia 13 de maio.
--- Semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):
- Terça-feira, 3 de março
Como - Inter de Milão 0-0
- Quarta-feira, 4 de março
Lazio - Atalanta 2-2
- Terça-feira, 21 de abril
(17h00) Inter de Milão - Como
- Quarta-feira, 22 de abril
(17h00) Atalanta - Lazio
