Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lazio e Atalanta empatam (2-2) na ida da semifinal da Copa da Itália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 19:37

compartilhe

SIGA

A Lazio, que chegou a ficar duas vezes em vantagem, e a Atalanta empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (4), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diante de sua torcida no Estádio Olímpico de Roma, os 'biancocelesti', sete vezes campeões do torneio, abriram o placar logo após o intervalo, quando o meio-campista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru encobriu o goleiro da Atalanta dentro da área (47'). 

Cinco minutos depois, a 'Dea' empatou com o meia croata Mario Pasalic, que aproveitou um erro do goleiro. 

O mesmo cenário se repetiu no final da partida: o senegalês e campeão africano Boulaye Dia aproveitou uma falha da defesa para colocar sua equipe em vantagem (87'), mas a Atalanta conseguiu empatar dois minutos depois com um chute potente do meio-campista americano Yunus Musah. 

Na outra semifinal, na noite de terça-feira, Como e Inter de Milão também empataram (0-0) em uma partida com poucas emoções. 

Com esses resultados, tudo está em aberto para a grande final, que será disputada no dia 13 de maio.

--- Semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 3 de março 

Como - Inter de Milão 0-0

- Quarta-feira, 4 de março

Lazio - Atalanta 2-2

- Terça-feira, 21 de abril 

(17h00) Inter de Milão - Como

- Quarta-feira, 22 de abril

(17h00) Atalanta - Lazio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

et/cpb/aam

Tópicos relacionados:

coupe fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay