Lazio e Atalanta empatam (2-2) na ida da semifinal da Copa da Itália

A Lazio, que chegou a ficar duas vezes em vantagem, e a Atalanta empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (4), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália.

Diante de sua torcida no Estádio Olímpico de Roma, os 'biancocelesti', sete vezes campeões do torneio, abriram o placar logo após o intervalo, quando o meio-campista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru encobriu o goleiro da Atalanta dentro da área (47').

Cinco minutos depois, a 'Dea' empatou com o meia croata Mario Pasalic, que aproveitou um erro do goleiro.

O mesmo cenário se repetiu no final da partida: o senegalês e campeão africano Boulaye Dia aproveitou uma falha da defesa para colocar sua equipe em vantagem (87'), mas a Atalanta conseguiu empatar dois minutos depois com um chute potente do meio-campista americano Yunus Musah.

Na outra semifinal, na noite de terça-feira, Como e Inter de Milão também empataram (0-0) em uma partida com poucas emoções.

Com esses resultados, tudo está em aberto para a grande final, que será disputada no dia 13 de maio.

--- Semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 3 de março

Como - Inter de Milão 0-0

- Quarta-feira, 4 de março

Lazio - Atalanta 2-2

- Terça-feira, 21 de abril

(17h00) Inter de Milão - Como

- Quarta-feira, 22 de abril

(17h00) Atalanta - Lazio

