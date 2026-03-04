Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street deixa de lado incertezas causadas pela guerra no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 19:27

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (4), deixando de lado os temores inflacionários ligados ao conflito no Oriente Médio, graças a dados econômicos melhores do que o esperado nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones ganhou 0,49%, o Nasdaq aumentou 1,29% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,78%.

Nos dias anteriores, os índices haviam encerrado em números negativos.

"As reações imediatas dos mercados às vezes são brutais, mas frequentemente de curta duração", afirmou George Smith, da LPL Financial.

Depois de dois dias de fortes altas, os preços do petróleo se estabilizaram nesta quarta-feira.

Para Jack Ablin, da Cresset, "múltiplos fatores" explicam a boa saúde da bolsa americana.

Ele destacou a produção de petróleo nos Estados Unidos, que é superior a 13 milhões de barris por dia.

"O que significa que os preços do petróleo podem aumentar, mas não haverá escassez", disse à AFP.

O presidente Donald Trump declarou na terça-feira que a Marinha americana poderia escoltar petroleiros "se fosse necessário" pelo estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, "os investidores tomaram nota" de indicadores econômicos "que lhes deram tranquilidade", observou Ablin.

O setor privado nos Estados Unidos gerou 63 mil postos de trabalho em fevereiro, segundo a pesquisa periódica da ADP/Stanford, superando as previsões do mercado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/lb/dga/am

Tópicos relacionados:

acoes bolsa eua mercado novayork petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay