Preços do petróleo se estabilizam

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 19:16

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta quarta-feira (4), após dois dias de forte alta devido à guerra no Oriente Médio.

O mercado prevê que "o volume de petróleo disponível volte a aumentar em três ou quatro dias" e reduza o temor de interrupção no fornecimento", disse o analista Ole R. Hvalbye, do SEB.

O transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz caiu 90%, segundo dados da Kpler, o que priva o mercado de volumes importantes procedentes do Golfo Pérsico.

O presidente Donald Trump disse ontem que a Marinha americana poderia escoltar petroleiros nessa rota estratégica. Mas uma escolta militar não poderia "permitir o retorno à circulação normal, e sim, talvez, um aumento do tráfego", ressaltou Hvalbye.

O barril do Brent para entrega em maio fechou estável, nos US$ 81,40. O do WTI para o mesmo mês teve leve alta de 0,13%, aos US$ 74,66.

"O mercado mundial de petróleo está em situação de excesso de oferta, o que deve limitar o prêmio de risco geopolítico e os riscos de uma alta de preços", apontou a agência de classificação de risco Fitch.

pml-tmc/ni/de/cjc/dga/lb/am

