EUA se aproxima de controle 'total' do espaço aéreo do Irã, diz Casa Branca

Os Estados Unidos esperam ter um controle "total" do espaço aéreo do Irã nas próximas horas, afirmou nesta quarta-feira (4) o governo de Donald Trump, no quinto dia de operações israelenses e americanas contra a república islâmica.

"Esperamos contar com um domínio completo e total do espaço aéreo iraniano nas próximas horas", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, havia dito mais cedo que Estados Unidos e Israel "terão um controle total dos céus iranianos", sem especificar quando.

"Voaremos o dia inteiro, toda a noite, dia e noite, para localizar, fixar e destruir os mísseis e a base industrial de defesa das forças armadas iranianas", afirmou Hegseth.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/sst/ad/nn/am