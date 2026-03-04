Assine
EUA se aproxima de controle 'total' do espaço aéreo do Irã, diz Casa Branca

04/03/2026 17:15

Os Estados Unidos esperam ter um controle "total" do espaço aéreo do Irã nas próximas horas, afirmou nesta quarta-feira (4) o governo de Donald Trump, no quinto dia de operações israelenses e americanas contra a república islâmica.

"Esperamos contar com um domínio completo e total do espaço aéreo iraniano nas próximas horas", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, havia dito mais cedo que Estados Unidos e Israel "terão um controle total dos céus iranianos", sem especificar quando.

"Voaremos o dia inteiro, toda a noite, dia e noite, para localizar, fixar e destruir os mísseis e a base industrial de defesa das forças armadas iranianas", afirmou Hegseth.

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

