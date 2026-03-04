Por que navios têm nomes? A curiosa tradição por trás dos batismos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O afundamento do navio militar iraniano "Iris Dena" na costa do Sri Lanka, nesta quarta-feira (4/3), após ataque de submarino americano, despertou a curiosidade sobre um detalhe que muitas vezes passa despercebido: o nome das embarcações. Longe de ser um mero capricho, batizar um navio é uma tradição milenar, carregada de simbolismo, superstição e uma necessidade prática que remonta às primeiras navegações da história.

Civilizações antigas, como egípcios e gregos, já nomeavam seus barcos. Naquela época, os nomes eram uma forma de homenagem aos deuses e deusas, uma súplica por proteção contra as fúrias do mar. Acreditava-se que dar um nome a uma embarcação lhe conferia uma alma, uma personalidade que a guiaria em suas jornadas.

Leia Mais

Essa ideia de que o navio possui uma identidade própria ajudou a construir um forte vínculo entre os marinheiros e o meio de transporte, que era, ao mesmo tempo, seu lar e sua ferramenta de trabalho. A embarcação não era apenas um objeto, mas uma companheira de viagem.

Superstições e sorte no mar

A crença de que navios têm um espírito alimentou muitas superstições ao longo dos séculos. Uma das mais famosas é que mudar o nome de um navio traz má sorte, a menos que uma cerimônia específica seja realizada para "apagar" o nome antigo da memória dos mares e dos deuses.

A cerimônia de batismo, geralmente com uma garrafa de champanhe quebrada no casco, é um ritual moderno que carrega essa herança. O ato simboliza um desejo de “boa sorte” e viagens seguras para o navio e sua tripulação, como um brinde ao seu "nascimento" para o mar.

Do prático ao simbólico

Hoje, a escolha de um nome segue lógicas variadas. Navios militares, como o "Iris Dena", frequentemente homenageiam figuras históricas, cidades ou batalhas importantes, servindo como um símbolo de orgulho nacional. Navios de cruzeiro podem receber nomes que evocam luxo e aventura, enquanto embarcações de carga muitas vezes levam o nome da empresa ou de familiares do proprietário.

Além do simbolismo, o nome é uma ferramenta de identificação essencial. Ele é usado para o registro legal da embarcação, nas comunicações via rádio e para o controle do tráfego marítimo. Em uma emergência, um nome claro e único é fundamental para coordenar qualquer operação de resgate com agilidade.

Nomes como Titanic se tornaram sinônimos de grandeza e tragédia, enquanto outros, como o Victory (Vitória), do almirante Nelson, evocam poderio naval.

No fim, cada nome inscrito em um casco é mais do que uma simples etiqueta. É um elo com o passado, uma identidade no presente e uma promessa de futuro nas águas, conectando a mais moderna das embarcações a uma das mais antigas tradições humanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.