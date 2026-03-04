Nubank fecha acordo para dar nome ao novo estádio do Inter Miami

O novo estádio do Inter Miami de Lionel Messi terá o nome oficial de Nu Stadium, como parte de uma nova parceria com o banco digital brasileiro Nubank, anunciou o clube da Flórida nesta quarta-feira (4).

O estádio, com capacidade para 26.700 espectadores, deve ser inaugurado no dia 4 de abril, no jogo contra o Austin FC, pela MLS.

Desde que entrou na liga americana de futebol, em 2020, o Inter vem usando como casa o Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade da região metropolitana de Miami onde o clube também tem seu centro de treinamento.

Nesse cenário, o time conquistou seu primeiro título da MLS em dezembro sob a batuta de Messi, e sua futura casa já tem nome.

"O Nu é exatamente o parceiro que estávamos procurando: movido pela mesma mentalidade inovadora e ambição global que definem o Inter Miami", disse Jorge Mas, proprietário principal do clube, no anúncio.

Um dos principais bancos digitais do mundo, o Nubank também está presente no México e na Colômbia e, em janeiro deste ano, recebeu a aprovação inicial para operar como banco nos Estados Unidos.

A empresa foi fundada em 2013 em São Paulo com a promessa de oferecer alternativas ao sistema tradicional de bancos e hoje está entre as cinco mais bem avaliadas da América Latina, com lucro líquido de US$ 895 milhões (R$ 4,6 bilhões) em 2025, com 131 milhões de clientes.

Pelo acordo com o Inter Miami, cujos detalhes financeiros não foram divulgados, a logo do Nubank também aparecerá na parte de trás da camisa da equipe quando quando essa publicidade for introduzida na MLS a partir de agosto.

O novo estádio, que também receberá shows e outros eventos, estará localizado no Miami Freedom Park, uma área recreativa e comercial de 58 hectares em construção perto do aeroporto internacional.

"O Nu Stadium vai consolidar a nossa marca nos Estados Unidos, o que vai permitir uma conexão com uma comunidade internacional diversificada enquanto construímos a plataforma de tecnologia de consumo mais influente do mundo", disse Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do banco nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/cb/aam