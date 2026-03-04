Assine
Espanha aceitou 'cooperar' com exército dos EUA sobre o Irã (Casa Branca)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 16:03

A Espanha aceitou "cooperar" com o exército americano em sua guerra contra o Irã, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (4), depois que Madri se negou a permitir que aviões de guerra americanos usassem suas bases.

"Tenho entendido que, nas últimas horas, concordaram em cooperar com o exército americano", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, referindo-se à Espanha, sem dar detalhes sobre em que consistiria esta cooperação.

Tópicos relacionados:

espanha eua guerra ira israel politica

