Espanha aceitou 'cooperar' com exército dos EUA sobre o Irã (Casa Branca)
compartilheSIGA
A Espanha aceitou "cooperar" com o exército americano em sua guerra contra o Irã, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (4), depois que Madri se negou a permitir que aviões de guerra americanos usassem suas bases.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Tenho entendido que, nas últimas horas, concordaram em cooperar com o exército americano", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, referindo-se à Espanha, sem dar detalhes sobre em que consistiria esta cooperação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk/acb/gma/dga/mvv/yr