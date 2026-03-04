Assine
Portugal autoriza EUA a usar base aérea de forma 'condicional'

04/03/2026 15:15

O governo de Portugal autorizou os Estados Unidos a usar uma base aérea do arquipélago dos Açores no âmbito de operações dirigidas contra o Irã, mas de forma "condicional", justificou nesta quarta-feira (4) diante do Parlamento o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Essa autorização foi "concedida de forma condicional (...), ou seja, sempre que essas operações sejam de caráter defensivo ou de represália, que sejam necessárias e proporcionais e que tenham como único objetivo alvos militares", afirmou o chefe do governo conservador.

"Essas três condições estão alinhadas com o direito internacional", ressaltou Montenegro, que, diante dos pedidos de esclarecimento da oposição socialista, evitou afirmar claramente se apoiava ou se se opunha aos bombardeios lançados contra o Irã.

"Portugal não acompanhou, não subscreveu, nem esteve envolvido nessa ação militar", declarou o primeiro-ministro, acrescentando imediatamente que "não há dúvida de que Portugal mantém uma relação muito mais estreita com nosso aliado, os Estados Unidos", do que com o Irã.

Montenegro também evitou se posicionar em apoio ao governo socialista da Espanha, ameaçado com represálias pelo presidente americano Donald Trump por ter rejeitado permitir o uso de bases em território espanhol, como fizeram o presidente francês Emmanuel Macron ou o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa.

tsc/lf/glr/mab/hgs/lm/am

