Internacional

Maersk suspende reservas no Golfo até novo aviso

Repórter
04/03/2026 14:16

A companhia de navegação dinamarquesa Maersk anunciou, nesta quarta-feira (4), que suspenderá as reservas no Golfo “até novo aviso”, após avaliar os riscos da situação devido à expansão da guerra no Oriente Médio. 

A empresa informou, em um comunicado, que não aceitará cargas tendo origem ou destino “Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Arábia Saudita (apenas Dammam e Jubail) até novo aviso”. 

A companhia informou que serão feitas exceções para alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais, e que a medida não se aplica à Jordânia e ao Líbano. 

Também disse que dois de seus navios encontram-se atualmente no Golfo.

