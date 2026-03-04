Assine
Air France anuncia suspensão de voos a Cuba por escassez de combustível

AF
AFP
Repórter
04/03/2026 14:16

A Air France suspenderá seus voos para Havana entre o fim de março e meados de junho devido à escassez de combustível em Cuba, anunciou a companhia aérea à AFP nesta quarta-feira (4).

"Devido à escassez de combustível na ilha de Cuba e ao seu impacto na atividade econômica e turística, os voos da companhia entre Paris-Charles de Gaulle e Havana serão temporariamente suspensos a partir de domingo, 29 de março", especificou a Air France.

A retomada está prevista "a partir de 15 de junho", se a situação melhorar, acrescentou a companhia, que opera três voos semanais para a ilha com um avião Boeing 787 de grande capacidade.

A Air France informou que os clientes com reserva que forem afetados pelos cancelamentos serão "contactados individualmente por e-mail, SMS e através do aplicativo" da companhia.

"Será oferecida a eles a opção de alterar a data, receber um voucher ou obter reembolso total sem custos adicionais", acrescentou a companhia aérea, afirmando que "lamenta esta situação".

A crise energética que Cuba já enfrentava nos últimos anos se agravou em janeiro, quando o presidente americano, Donald Trump, bloqueou os envios de petróleo venezuelano para a ilha após a captura de Nicolás Maduro pelas forças especiais dos Estados Unidos.

Atualmente, diante das dificuldades de abastecimento na ilha caribenha, os aviões da Air France realizam uma escala técnica nas Bahamas para reabastecer querosene.

Várias companhias aéreas internacionais já anunciaram a suspensão de seus voos para Cuba: duas russas, Rossiya e Nordwind, e três canadenses (Air Canada, WestJet e Air Transat).

