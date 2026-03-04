Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã ameaça atacar embaixadas de Israel em todo o mundo se sua missão for atingida no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 14:03

compartilhe

SIGA

As forças armadas do Irã ameaçaram, nesta quarta-feira (4), atacar as embaixadas de Israel em todo o mundo se esse país atingir a missão de Teerã no Líbano, disse um porta-voz militar. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Abolfazl Shekarchi afirmou na televisão que “se Israel cometer esse crime, seremos forçados a transformar as embaixadas israelenses em todo o mundo em um alvo legítimo”. 

Na terça-feira, Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense, advertiu que “os representantes do regime terrorista iraniano que ainda estão no Líbano” deveriam sair “imediatamente antes de serem atacados”. Ele lhes deu um prazo de 24 horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/amj/an/jvb/an/jc/mvv

Tópicos relacionados:

guerra israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay