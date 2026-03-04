Irã ameaça atacar embaixadas de Israel em todo o mundo se sua missão for atingida no Líbano

As forças armadas do Irã ameaçaram, nesta quarta-feira (4), atacar as embaixadas de Israel em todo o mundo se esse país atingir a missão de Teerã no Líbano, disse um porta-voz militar.

Abolfazl Shekarchi afirmou na televisão que “se Israel cometer esse crime, seremos forçados a transformar as embaixadas israelenses em todo o mundo em um alvo legítimo”.

Na terça-feira, Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense, advertiu que “os representantes do regime terrorista iraniano que ainda estão no Líbano” deveriam sair “imediatamente antes de serem atacados”. Ele lhes deu um prazo de 24 horas.

