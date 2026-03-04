Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China mandará enviado especial ao Oriente Médio para trabalhos de mediação

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 14:03

compartilhe

SIGA

A China mandará um enviado especial para mediar no Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira (4) o chanceler Wang Yi, enquanto a guerra desencadeada pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã continua se expandindo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pequim “sempre foi uma força em prol da paz e deseja continuar desempenhando um papel construtivo; e enviará um especializado em assuntos do Oriente Médio aos países da região para mediar”, declarou Wang durante uma ligação com seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo autoridades chinesas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mjw/des/jvb/dbh/jc/ic

Tópicos relacionados:

china diplomacia guerra israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay