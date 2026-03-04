EUA diz ter matado líder de unidade iraniana que tentou assassinar Trump

As forças americanas mataram o líder de uma unidade iraniana que tentou assassinar Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (4) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

"Irã tentou matar o presidente Trump, e o presidente Trump foi quem riu por último", disse o secretário de Defesa em uma coletiva de imprensa.

Washington sabe "há muito tempo que o Irã tinha intenções de matar o presidente Trump ou outros funcionários americanos".

Atacar os responsáveis deste plano não era o objetivo principal das operações americanas e Trump nunca levantou o assunto, disse Hegseth após reportagens que indicavam que o risco de assassinato foi um dos fatores que levaram o presidente dos Estados Unidos a desencadear a guerra.

"Me certifiquei, junto com outros, de que os responsáveis por isto fizessem parte da lista de alvos na época", acrescentou Hegseth, sem fornecer mais detalhes.

Funcionários americanos acusaram previamente o Irã de tentar assassinar Trump para vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque com drones no Iraque em 2020, ordenado por Trump durante seu primeiro mandato presidencial.

