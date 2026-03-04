Irã lança 86% menos mísseis que no primeiro dia da guerra, diz EUA

O número de mísseis balísticos lançados pelo Irã nas últimas horas foi reduzido em 86% desde o primeiro dia da guerra conta os Estados Unidos e Israel, e a quantidade de drones utilizados também diminuiu, informou, nesta quarta-feira (4), o Estado-Maior Conjunto americano.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram, no último sábado, uma campanha de bombardeios contra o Irã. Teerã respondeu com salvas de mísseis e drones contra países da região que abrigam pessoal militar e bases americanas.

"Os disparos de mísseis balísticos do Irã na zona caíram 86% desde o primeiro dia de combates, com uma redução de 23% nas últimas 24 horas", disse o general Dan Caine em uma coletiva de imprensa no Pentágono.

"Os ataques com drones de uso único caíram 73% em relação aos primeiros dias", acrescentou.

Segundo o general, os Estados Unidos estão "alvejando e eliminando os sistemas de mísseis balísticos iranianos para evitar que representem uma ameaça" para suas forças, seus aliados e seus interesses na região.

A república islâmica lançou mais de 500 mísseis balísticos e mais de dois mil drones - um grande desafio para os sistemas de defesa aérea- desde o sábado, assinalou Caine.

Especialistas expressaram preocupação em relação às reservas de interceptores aéreos dos Estados Unidos e de seus aliados, embora Caine e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, tenham garantido que suas forças dispunham de munição suficiente.

"Temos munição de precisão suficiente para a tarefa em questão, tanto ofensiva quanto defensiva", declarou Caine.

Hegseth acrescentou que a diferença entre a capacidade do Irã de disparar e a habilidade americana de se defender cresce a cada dia.

