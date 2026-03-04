'Ninguém estará pronto', diz Pierre Gasly sobre 1º GP da temporada da F1

Com tantas mudanças no regulamento da Fórmula 1 para 2026, "ninguém estará pronto em Melbourne" para o Grande Prêmio da Austrália, a primeira etapa da temporada, que começa neste fim de semana, afirmou o piloto francês Pierre Gasly, da Alpine.

PERGUNTA: Você considera, como dizem alguns pilotos, que os novos carros são menos agradáveis de dirigir?

RESPOSTA: "Ainda é muito cedo para julgar. Somos pilotos de Fórmula 1, queremos ir o mais rápido possível, então quando você faz uma curva a 250 km/h no ano passado e este ano tem que fazê-la a 220 km/h, a sensação não é a mesma. Não é necessariamente pior, é apenas um desafio diferente.

Dirigir o carro continua sendo extremamente emocionante. A única coisa um pouco mais difícil de aceitar são todos os componentes elétricos, que têm um impacto enorme no desempenho. Isso exige muito mais atenção do que antes".

P: Como foram os seus testes de pré-temporada?

R: "No geral, acho que fizemos testes bastante produtivos e cobrimos praticamente tudo o que precisávamos. Mas ninguém vai chegar preparado a Melbourne!

Os testes também nos fizeram perceber que haverá muitas incógnitas nos primeiros fins de semana de corrida, especialmente em relação ao gerenciamento de energia, como os motores irão reagir, os procedimentos de largada, as paradas nos boxes e quando as condições forem diferentes. Por exemplo, não testamos na chuva, então se chover forte na Austrália, isso vai surpreender muita gente".

P: Você acha que o novo regulamento vai mudar a hierarquia na F1?

R: "Só veremos isso daqui a três ou quatro corridas, mas é bastante surpreendente ver que as quatro equipes líderes [McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari] ainda estão na frente, especialmente sabendo que elas têm o menor tempo no túnel de vento. Se elas tivessem o mesmo tempo que todas as outras, o que isso significaria? Uma vantagem de três segundos? É surpreendente".

P: Em que posição se encontra a Alpine nessa hierarquia após terminar em último lugar em 2025?

R: "Estamos melhores do que no ano passado, mas ainda é cedo para saber a posição exata. No momento, parece que existem dois campeonatos, e a diferença entre as equipes de ponta e o resto do pelotão é bastante grande. Parece que estamos nesse grupo, mas teremos que confirmar isso nos primeiros fins de semana".

P: Qual é o objetivo da equipe?

R: "Para a equipe, o objetivo é liderar o pelotão. E depois, olhar para frente e tentar reduzir a diferença para as quatro equipes principais. Este ano, o ponto de partida não será necessariamente o mais importante. Em vez disso, o desenvolvimento do carro será crucial. Acho que a hierarquia vai evoluir bastante entre a Austrália e o final da primeira metade da temporada em Budapeste, em julho".

