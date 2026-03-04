Navio britânico zarpará 'na próxima semana' para o Mediterrâneo (funcionário ocidental)

O navio britânico lança-mísseis "HMS Dragon" zarpará "na próxima semana" rumo ao Mediterrâneo Oriental, onde deverá proteger os aliados do Reino Unido e as bases deste país no Chipre, informou um funcionário ocidental nesta quarta-feira (4).

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou na terça-feira (3) o envio do "HMS Dragon", um destróier da Marinha Real, e de dois dois helicópteros Wildcat, após os ataques com drones contra vários países na região.

Esta decisão foi tomada depois que a base militar britânica de Akrotiri, no Chipre, foi atingida por um drone na noite de domingo (1).

O navio "será reabastecido com munições" e "zarpará" na "próxima semana", declarou a jornalistas um funcionário ocidental, que preferiu manter o anonimato.

Este anúncio chega após as críticas surgidas no Reino Unido pela lentidão do governo em mobilizar meios de defesa adicionais na região.

"O único navio que estamos enviando, o 'HMS Dragon', continua em Portsmouth. Não é suficiente", criticou a líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, no Parlamento.

Keir Starmer também é criticado pelos conservadores por ter negado inicialmente aos Estados Unidos o uso de bases militares britânicas para realizar ataques contra o Irã.

No último domingo, o primeiro-ministro deu, finalmente, sua aprovação para que os Estados Unidos utilizem as bases de Diego García, no Oceano Índico, e de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, para atacar instalações de mísseis iranianos, após vários países terem sido alvo de represálias do Irã.

Por enquanto, "os bombardeiros (americanos) não utilizaram Diego García, nem Fairford para lançar missões", detalhou outra fonte ocidental, acrescentando que espera que o façam "nos próximos dias".

Por outro lado, o drone que atingiu a base de Akrotiri no domingo "não foi lançado do Irã", indicou outro alto funcionário, que também quis manter o anonimato, sem especificar o ponto de origem.

Além deste drone, outros dois foram interceptados na base britânica.

Uma fonte governamental cipriota afirmou, na segunda-feira (2), que estes drones foram lançados a partir do Líbano, "muito provavelmente" pelo Hezbollah, aliado histórico do Irã no Oriente Médio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mhc/cat/psr/erl/rm/mvv