Sri Lanka recupera corpos de 87 marinheiros iranianos de navio afundado no Índico
compartilheSIGA
A Marinha do Sri Lança recuperou 87 corpos de tripulantes iranianos de um navio de guerra afundado, nesta quarta-feira (4), por um submarino americano em frente à costa do país no oceano Índico, informaram fontes policiais e de Defesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os primeiros 27 corpos foram transferidos para o hospital de Karapitiya, onde são atendidos 32 marinheiros que foram resgatados, informou um fotógrafo da AFP.
Porta-vozes da polícia e da Marinha confirmaram a recuperação dos 87 cadáveres, que foram transportados a bordo de quatro embarcações do Sri Lanka, e que continuam as buscas por 61 marinheiros que seguem desaparecidos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
aj/an/hgs/mvv