Milei associa Lula a Maduro para festejar invasão americana

O presidente da Argentina, Javier Milei, não perdeu tempo para tentar disputar a liderança na América do Sul com o Brasil. No vídeo em que mostra um discurso feito na cúpula sul-americana defendendo a intervenção de Donald Trump, é exibida uma suposta reação de desaprovação por parte de Lula.

E a mensagem não é nada discreta. Ao final, Milei exibe uma foto de Lula e Nicolás Maduro se cumprimentando.

O vídeo foi divulgado no perfil oficial do argentino no X, na manhã deste sábado, 3. Em duas horas, teve 2 milhões de visualizações.

É mais que uma disputa ideológica. Tem no fundo da disputa de quem lidera a região.