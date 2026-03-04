Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tarifas de 15% dos EUA provavelmente entrarão em vigor esta semana (secretário do Tesouro)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 11:07

compartilhe

SIGA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (4) que as tarifas gerais de 15% sobre as importações anunciadas pelo presidente Donald Trump provavelmente serão implementadas ainda esta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mandatário tenta reconstruir sua política protecionista após a derrota judicial sofrida no mês passado, quando a Suprema Corte declarou ilegais grande parte das tarifas que ele havia imposto aos seus parceiros comerciais, tanto a países aliados quanto a adversários.

Trump disse então que recorreria a outra lei para impor uma taxação adicional de 10%, que depois anunciou que seria de 15%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/acb/mel/mar/yr-jc

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay