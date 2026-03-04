Tarifas de 15% dos EUA provavelmente entrarão em vigor esta semana (secretário do Tesouro)

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (4) que as tarifas gerais de 15% sobre as importações anunciadas pelo presidente Donald Trump provavelmente serão implementadas ainda esta semana.

O mandatário tenta reconstruir sua política protecionista após a derrota judicial sofrida no mês passado, quando a Suprema Corte declarou ilegais grande parte das tarifas que ele havia imposto aos seus parceiros comerciais, tanto a países aliados quanto a adversários.

Trump disse então que recorreria a outra lei para impor uma taxação adicional de 10%, que depois anunciou que seria de 15%.

