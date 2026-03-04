Naufrágio de navio militar iraniano deixa quase 150 desaparecidos na costa do Sri Lanka

Cerca de 150 pessoas estão desaparecidas e várias morreram após um navio de guerra iraniano afundar nesta quarta-feira (3) ao largo da costa do Sri Lanka, depois que tripulantes relataram uma explosão, informaram as autoridades.

A Marinha do Sri Lanka resgatou 32 marinheiros da fragata IRIS Dena, mas as esperanças diminuíam para os outros 148, declararam o ministro das Relações Exteriores e autoridades da Defesa da ilha.

O porta-voz da Marinha, Buddhika Sampath, disse que "encontraram alguns corpos na área onde o navio afundou", sem informar um número.

Não está clara a causa da suposta explosão que atingiu a fragata, que navegava após participar, segundo informações, de manobras militares no porto oriental indiano de Visakhapatnam.

O afundamento ocorre após o início da guerra no Oriente Médio, depois que Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã no sábado.

O ministro das Relações Exteriores, Vijitha Herath, declarou ao Parlamento que os 32 iranianos resgatados foram levados ao principal hospital do sul da ilha, enquanto dois navios e um avião foram mobilizados para buscar sobreviventes.

A fragata emitiu um pedido de socorro na madrugada desta quarta-feira (3) e, em menos de uma hora, um navio de resgate chegou à área, situada a cerca de 40 quilômetros ao sul do porto meridional de Galle, informou o ministro.

O navio já havia afundado completamente quando as embarcações de resgate chegaram.

Um parlamentar da oposição perguntou no Parlamento se o navio havia sido bombardeado como parte dos ataques americanos e israelenses contra o Irã, mas não houve resposta imediata do governo.

O embaixador do Irã em Colombo, Alireza Delkosh, não estava imediatamente disponível para comentar o caso.

O Sri Lanka tem mantido neutralidade e pediu repetidamente diálogo para resolver o conflito no Oriente Médio.

