Israel prevê atacar Irã por 'pelo menos' mais uma ou duas semanas (imprensa)

O exército de Israel prevê continuar seus bombardeios contra o Irã por “pelo menos” uma ou duas semanas, indicaram nesta quarta-feira(4) vários meios de comunicação israelenses, citando informações transmitidas a correspondentes de defesa, no quinto dia de guerra no Oriente Médio.

“No seio do Tsahal [exército], são previstas pelo menos mais duas semanas de bombardeios no Irã”, diz a manchete do site de notícias Ynet, o mais lido em Israel.

Segundo o Times of Israel, o exército “prevê pelo menos mais uma ou duas semanas de operações no Irã, durante as quais atacará outros milhares de alvos do regime iraniano”.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou no sábado uma ofensiva militar com os Estados Unidos contra o Irã para eliminar a “ameaça existencial” que, segundo ele, os programas nucleares e balísticos iranianos representam para Israel.

