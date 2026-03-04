Julgamento por corrupção de ex-ministro espanhol próximo de Sánchez começa em 7 de abril

O julgamento por suposta corrupção do ex-ministro espanhol dos Transportes José Luis Ábalos, antigo braço direito do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, começará em 7 de abril, informou o Tribunal Supremo nesta quarta-feira (4).

Ábalos, seu ex-colaborador Koldo García e o empresário Víctor de Aldama serão julgados no chamado "caso máscaras".

Os três são acusados de suborno, tráfico de influência, desvio de recursos públicos, organização criminosa, uso e aproveitamento de informação privilegiada, falsidade e prevaricação.

Ábalos, figura-chave na ascensão de Sánchez e uma das figuras que impulsionaram sua vitória nas primárias socialistas de 2017, está em prisão preventiva desde novembro e é suspeito de corrupção em contratos públicos durante a pandemia de covid-19. A Promotoria pede 24 anos de prisão.

O ex-ministro também é investigado em outros casos de corrupção. Esses processos, somados às investigações que envolvem o irmão e a esposa de Sánchez por suposto tráfico de influência e a acusações de assédio sexual contra políticos de seu partido, colocaram o líder socialista na posição mais frágil desde que assumiu o governo, em 2018.

Ábalos e Koldo García, junto com outro ex-dirigente socialista investigado por corrupção, Santos Cerdán, desempenharam papel central na campanha interna que levou Sánchez à liderança do PSOE.

