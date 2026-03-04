Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã adia funeral de Estado de Khamenei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 08:33

compartilhe

SIGA

O Irã decidiu adiar o funeral de Estado de seu guia supremo, Ali Khamenei, inicialmente previsto para começar nesta quarta-feira (4) à noite em Teerã, em meio aos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A cerimônia de despedida do imã mártir foi adiada (...) diante da previsão de uma participação sem precedentes", afirmou a televisão estatal. A nova data será "comunicada posteriormente", acrescentou. 

Poucas horas antes, as autoridades haviam anunciado uma homenagem a Khamenei para a noite de quarta-feira em Teerã. O líder supremo, que tinha 86 anos, faleceu em um bombardeio no sábado. O enterro acontecerá na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do país), de onde era natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/anb/es/dbh/fp-jc

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay