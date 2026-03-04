Irã adia funeral de Estado de Khamenei

O Irã decidiu adiar o funeral de Estado de seu guia supremo, Ali Khamenei, inicialmente previsto para começar nesta quarta-feira (4) à noite em Teerã, em meio aos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos no país.

"A cerimônia de despedida do imã mártir foi adiada (...) diante da previsão de uma participação sem precedentes", afirmou a televisão estatal. A nova data será "comunicada posteriormente", acrescentou.

Poucas horas antes, as autoridades haviam anunciado uma homenagem a Khamenei para a noite de quarta-feira em Teerã. O líder supremo, que tinha 86 anos, faleceu em um bombardeio no sábado. O enterro acontecerá na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do país), de onde era natural.

