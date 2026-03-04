Assine
Seita Moon perde recurso contra sua dissolução no Japão

04/03/2026 08:33

A seita Moon perdeu nesta quarta-feira o recurso contra sua dissolução decretada por um tribunal japonês, depois de essa influente organização religiosa ter sido envolvida no assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. 

O autor do magnicídio em 2022 agiu movido por ressentimento contra essa seita, que arrancou de sua mãe vultosas doações e levou a família à falência. 

O homem, que atirou em Abe durante um ato de campanha eleitoral, acreditava que o ex-dirigente era próximo da organização. 

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Igreja da Unificação declarou que o Tribunal Superior de Tóquio "emitiu uma decisão importante confirmando a ordem de dissolução". O tribunal confirmou o veredicto à AFP. 

Em março de 2025, um tribunal de Tóquio ordenou a dissolução da filial japonesa da “Igreja da Unificação”, ao considerar que ela havia infligido “danos sem precedentes” à sociedade. 

A decisão implicava que a organização perderia as isenções fiscais concedidas pelo sistema jurídico japonês, embora lhe permitisse continuar suas atividades. 

Fundada em 1954 na Coreia do Sul por Sun Myung Moon, a organização se desenvolveu com força nas décadas de 1970 e 1980 e é acusada de impor metas de doações a seus adeptos. 

O governo japonês recorreu à Justiça no fim de 2023 para revogar o estatuto de organização religiosa da seita Moon, após uma investigação que revelou vínculos estreitos entre a organização e parlamentares do partido conservador no poder.

