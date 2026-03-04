Congresso filipino inicia processo para destituir a vice Sara Duterte

O Congresso das Filipinas aprovou nesta quarta-feira (4) avançar com um processo de destituição contra a vice-presidente Sara Duterte, o que pode frustrar sua trajetória rumo ao mais alto cargo do país.

A filha do ex-presidente Rodrigo Duterte, acusado pelo Tribunal Penal Internacional, anunciou recentemente sua candidatura às eleições presidenciais de 2028.

Ela já havia sido alvo de um processo de destituição na Câmara no ano passado, mas a Suprema Corte o rejeitou por questões processuais.

Nesta quarta-feira, uma comissão do Congresso filipino aprovou por ampla maioria o encaminhamento de uma acusação contra Sara Duterte à Câmara.

Sara Duterte é acusada de peculato e corrupção durante sua gestão, além de ameaça de morte contra seu antigo aliado e atual presidente Ferdinand Marcos.

De acordo com a Constituição filipina, se a Câmara aprovar as acusações, o Senado deve julgar.

Se for considerada culpada, Duterte pode se tornar inelegível a cargos públicos e terá de deixar da disputa presidencial de 2028.

Seu pai, Rodrigo Duterte, presidente entre 2016 e 2022, enfrenta acusações no TPI por crimes contra a humanidade durante a "guerra às drogas" empreendida em seu mandato, que deixou milhares de mortos.

O alto tribunal em Haia realizou audiências na semana passada para decidir sobre a abertura de um processo contra ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pam-cwl/jm/meb/dbh/jc/fp