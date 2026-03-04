Irã quer designar sucessor de Khamenei o mais rápido possível

O regime iraniano afirmou nesta quarta-feira que trabalha para designar rapidamente o sucessor do líder supremo Ali Khamenei, que morreu no sábado durante a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos.

"Estamos fazendo tudo o que podemos", declarou Ahmad Khatami, membro da Assembleia de Especialistas, a instituição responsável por escolher um novo líder supremo.

"Se Deus quiser, o líder será nomeado o mais rápido possível. Estamos próximos de uma decisão, mas a situação é de guerra", disse Khatami à televisão estatal, dando a entender que o processo pode demorar um pouco mais.

Khamenei, de 86 anos e que estava no poder desde 1989, morreu no sábado, no início da ofensiva israelense-americana no Irã. O funeral de Estado começará na quarta-feira à noite e vai durar três dias.

O ministro da Defesa de Israel ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder Khamenei.

"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruição de Israel, ameaçando os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e reprimindo o povo iraniano, será um alvo de assassinato, não importa seu nome nem onde se esconda", afirmou Israel Katz em uma mensagem publicada no X.

