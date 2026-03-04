Empresa chinesa Cosco suspende operações no Golfo

A empresa chinesa de transporte marítimo Cosco, que possui uma das maiores frotas de petroleiros do mundo, anunciou a suspensão, a partir desta quarta-feira (4), dos serviços para os países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Iraque e Kuwait, devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"Em vista da escalada do conflito na região do Oriente Médio e das consequentes restrições ao tráfego marítimo no Estreito de Ormuz", a Cosco decidiu "suspender todas as novas reservas... para as rotas relevantes com efeito imediato e até nova ordem", afirmou a empresa em um comunicado.

