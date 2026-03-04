Navio iraniano afunda na costa do Sri Lanka

Um navio de guerra iraniano afundou nesta quarta-feira (4) perto das águas territoriais do Sri Lanka, que precisou socorrer 30 marinheiros feridos, anunciou o ministro das Relações Exteriores da ilha, Vijitha Herath.

O ministro fez o anúncio no Parlamento e não informou a causa do naufrágio da fragata iraniana Iris Dena. O navio tinha 180 tripulantes a bordo quando emitiu um sinal de socorro.

Um deputado da oposição perguntou se o navio havia sido alvo de um bombardeio, no âmbito da campanha de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, mas até o momento o governo não apresentou explicações.

Herath informou que dois navios da Marinha do Sri Lanka e um avião foram mobilizados para socorrer 30 marinheiros feridos, que foram levados para um hospital no sul da ilha.

"Respondemos ao alerta de acordo com as nossas obrigações internacionais, pois está na nossa zona de busca e resgate no Oceano Índico", explicou à AFP um porta-voz da Marinha do Sri Lanka, Buddhika Sampath.

