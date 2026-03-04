Assine
Internacional

Menina de 11 anos morre no Kuwait vítima de fragmentos de projétil

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 05:40

O Ministério da Saúde do Kuwait informou nesta quarta-feira (4) que uma menina de 11 anos morreu ao ser atingida por fragmentos de um projétil em uma área residencial do emirado, após várias ondas de ataques iranianos em países do Golfo. 

As equipes de emergência tentaram reanimá-la durante o transporte para o hospital, mas ela "não resistiu aos ferimentos", afirmou o ministério em um comunicado, sem revelar a nacionalidade da vítima.

saa/anb/meb/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel kuwait

