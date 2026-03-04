Canadá diz que ataques de EUA e Israel contra o Irã são 'incompatíveis com o direito internacional'
compartilheSIGA
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira (4) que os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã são incompatíveis com o direito internacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"À primeira vista, pareceria que não estão em conformidade, ou que são incompatíveis com o direito internacional", disse Carney durante um evento na Austrália.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
oho/jm/meb/dbh/fp