EUA ordena saída de funcionários não essenciais dos consulados de Karachi e Lahore

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 05:29

O governo dos Estados Unidos ordenou a saída dos funcionários não essenciais de seus consulados nas cidades paquistanesas de Karachi e Lahore devido à situação de segurança, informou nesta quarta-feira (4) o Departamento de Estado. 

Washington também concedeu permissão a seus funcionários para que abandonem as missões na Arábia Saudita, no Chipre e em Omã, em resposta às represálias do Irã pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos que desencadearam uma guerra no Oriente Médio.

O Departamento de Estado justificou a decisão no Paquistão alegando "riscos de segurança", mas informou que não há mudança no status de sua sede diplomática na capital do país, Islamabad.

Protestos foram organizados no fim de semana diante do consulado dos Estados Unidos em Karachi, em protesto pela morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. 

Dez pessoas morreram na manifestação, quando alguns jovens tentaram entrar à força na representação diplomática, segundo as autoridades locais. 

Na terça-feira, o Departamento de Estado anunciou que preparava "medidas históricas" para ajudar os cidadãos americanos que desejam deixar o Oriente Médio e regressar ao seu país.

Estados Unidos e Israel lançaram a ofensiva contra o Irã no sábado e mataram o líder supremo Ali Khamenei, dois dias após negociações, sem sucesso, sobre um acordo nuclear com representantes da República Islâmica.

Teerã ampliou sua represália com o lançamento de mísseis e drones por todo o Oriente Médio.

bur-jfx/ceg/meb-arm/avl/fp

