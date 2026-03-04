Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã anuncia funeral de Estado do líder supremo Ali Khamenei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 05:19

compartilhe

SIGA

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que governou o Irã durante quase quatro décadas e morreu no sábado em ataques das forças israelenses e americanas, começará na noite desta quarta-feira (4) e vai durar três dias, informou a agência de imprensa estatal Irna. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A partir das 22h00 de quarta-feira (15h30 de Brasília), os fiéis poderão prestar uma última homenagem ao corpo do guia mártir da nação, visitando a Grande Mesquita Imã Khomeini, em Teerã", anunciou a Irna, que cita um comunicado do Conselho Islâmico para a Coordenação do Desenvolvimento.

Ali Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, de onde era natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/anb/meb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

eua funeral guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay