Israel anuncia ataques em larga escala em Teerã

AFP
Repórter
04/03/2026 05:19

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (4) uma nova onda de ataques contra Teerã, onde um jornalista da AFP observou uma explosão ao nordeste da cidade.

"A Força Aérea israelense iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime terrorista iraniano em Teerã", afirma um comunicado militar.

