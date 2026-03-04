Assine
Guarda Revolucionária do Irã afirma ter o 'controle total' do Estreito de Ormuz

04/03/2026 05:07

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (4) que tem o "controle total" do Estreito de Ormuz, ponto crucial para o comércio mundial de petróleo na entrada do Golfo Pérsico.

"Atualmente, o Estreito de Ormuz está sob o controle total da Marinha da República Islâmica", declarou Mohamad Akbarzadeh, comandante das forças navais da Guarda, citado pela agência Fars.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que a Marinha de seu país poderia escoltar os petroleiros no Estreito de Ormuz, "se for necessário", diante das ameaças de bloqueio por parte de Teerã.

A Guarda Revolucionária também afirmou que lançou mais de 40 mísseis contra alvos americanos e israelenses, no quinto dia de represálias após os ataques contra o Irã.

"Há algumas horas, a 17ª onda da operação 'Promessa Honesta-4' foi realizada com o lançamento de mais de 40 mísseis pelas forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica contra alvos americanos e sionistas (israelenses)", afirma um comunicado lido na televisão estatal, que não apresentou mais detalhes.

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

