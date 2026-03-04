Botafogo empata na visita ao Barcelona-EQU (1-1) pela ida da 3ª fase da Libertadores
O Botafogo começou perdendo mas reagiu e arrancou um empate em 1 a 1 contra o Barcelona, do Equador, nesta terça-feira (3), na cidade portuária de Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores de 2026.
O time equatoriano teve domínio no primeiro tempo e abriu o placar aos 23 minutos com um chute forte do atacante Héctor Villalba, levando a torcida no Estádio Monumental ao delírio.
Um erro do goleiro Léo Linck na saída de bola deu origem ao gol. O zagueiro Brayan Carabalí tocou para Villalba, que num primeiro momento errou a cabeçada mas em seguida mandou para o fundo da rede.
O persistente Botafogo voltou do intervalo com muito mais energia, encontrou os espaços e penetrou na defesa adversária.
O esforço não demorou muito a ser recompensado. O atacante Matheus Martins mostrou oportunismo na área ao aproveitar uma sobra e marcar o gol de empate (66').
O Barcelona, que durante 45 minutos impôs sua estratégia de forçar erros do adversário, lançar bolas longas e formar uma muralha no meio-campo, foi aos poucos perdendo o ímpeto e expôs fragilidades em sua defesa.
Em contrapartida, o Botafogo, que inicialmente pareceu desconfortável em campo, foi crescendo na partida com o passar dos minutos.
A equipe comandada pelo técnico argentino Martín Anselmi conseguiu penetrar nas linhas do Barcelona e pressionou o time da casa.
O treinador do Barcelona, o venezuelano César Farías, foi expulso aos 76 minutos por dar um empurrão em Alexander Barboza e discutir com o zagueiro.
O empate permaneceu até o fim e o time carioca conquistou um ponto valioso em Guayaquil.
Botafogo e Barcelona se enfrentarão novamente na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para definir quem avança para a fase de grupos da Libertadores.
Escalações:
Barcelona-EQU: José Conteras – Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla – Milton Céliz (Jefferson Wila, 79'), Jhonny Quiñónez – Tomás Martínez (Jonnathan Mina, 63'), Joao Rojas (Jean Carlos Montaño, 79'), Héctor Villalba (Jandry Gómez, 57') – Darío Benedetto (Sergio Núñez, 57'). Técnico: César Farías.
Botafogo: Léo Linck – Vitinho, Mateo Ponte (Lucas Villalba, 70'), Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles – Jordan Barrera (Joaquín Correa, 90'+1), Danilo, Newton, Álvaro Montoro – Matheus Martins (Arthur Cabral, 77). Técnico: Martín Anselmi.
